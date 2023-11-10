ГУР показало видео боя с потоплением двух десантных кораблей РФ в Крыму 1 10.11.2023, 11:34

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иллюстративное фото

На судах класса «Серна» находилась бронетехника и ЗРК «Тор».

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ. Бойцы показали моменты удара по вражеским целям.

Об этом официально сообщили в ГУР МО.

Детали спецоперации

Как подтвердили разведчики, речь идет о катерах проекта 11770 (класса «Серна»).

По данным ГУР, на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Отмечено, что малые десантные катера класса «Серна» Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта.

Кроме того, россияне разместили на борту катеров зенитно-ракетные комплексы «Тор-м2» для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море.

Что известно об этих катерах

Малый десантный корабль класса «Серна» имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Однако, как отметили украинские разведчики, теперь и эта идея россиян разрушена.

Ночные взрывы в Крыму 10 ноября

Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

Местные Телеграм-каналы сообщали, что в поселке Черноморское было зафиксировано несколько «прилетов». Сообщалось об ударе по казарме РФ.

Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети предполагали, что дроны ударили по нефтебазе. При этом Минобороны РФ заявило, что над Крымом этой ночью российские войска уничтожили два беспилотника.

Однако впоследствии представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что в поселке Черноморское были поражены два десантных катера проекта 11770, а потери в личном составе россиян уточняются.

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