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Белорусы будут отдыхать на Рождество и Новый год девять дней

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  • 10.11.2023, 11:52
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Белорусы будут отдыхать на Рождество и Новый год девять дней

В календаре на декабрь произошли приятные совпадения.

Следующие большие выходные ждут белорусов в конце декабря.

Выходной день 25 декабря приходится в этом году на понедельник, поэтому первое Рождество в Беларуси будут праздновать три дня: с 23 по 25 декабря (суббота — понедельник).

1 января 2024 года — понедельник, а поскольку 2 января у нас уже несколько лет официальный выходной, то отдыхать на Новый год белорусы будут целых четыре дня: 30 декабря — 2 января (суббота — вторник).

А вот православным, держащимся юлианского календаря, немного не повезло. 7 января — это воскресенье, поэтому там два обычных выходных (суббота — воскресенье).

Следующие расширенные выходные в марте. 8 Марта — это пятница.

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