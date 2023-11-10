Большинство россиян уверены, что от них скрывают смерть Путина

Большинство россиян уверены, что от них скрывают смерть Путина8
- 10.11.2023, 11:56
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Появились результаты опроса.
В Интернете появилось много информации (о смерти главы РФ Владимира Путина) и о его возможных двойниках. В ответ усиленно показывают его выступления и встречи.
Сайт Каспаров.Ru спросил у читателей: «Как Вы думаете, сколько власть РФ могла бы скрывать возможную смерть Путина?».
За неделю на вопрос ответили 1837 человек. Большинство из них — 1217 (66,3%) поставили это в зависимость от согласия в российских элитах.
Ответ «сколько захочет, при согласии в российских элитах» набрал 688 голосов (37,5%), ответ «до первых конфликтов в элитах» - 529 голосов (28,8%).
В том, что смерть Путина смогут скрывать до громкого обоснованного разоблачения, уверены 275 человек (15%), в том, что власть РФ не сможет скрыть это — 280 участников опроса (15,2%).
Ответ, что скрывать смерть смогут до назначенных в марте 2024 года выборов президента, выбрали 65 участников опроса (3,5%).