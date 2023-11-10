Вышел на свободу политзаключенный Андрей Герасимович 10.11.2023, 12:02

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Он отсидел 2,5 года.

Андрей Герасимович — житель Гродно, бывший студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Его обвинили по ст. 364 УК («Насилие в отношении сотрудников милиции») и ст. 342 УК («групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Он признал себя виновным частично. 18 июня 2021 года ему присудили 2,5 года колонии и взяли под стражу в зале суда, сообщают правозащитники.

Срок политзаключенный отбывал в бобруйской колонии № 2, администрация которой часто помещала его в штрафной изолятор. Недавно его перевели в ПКТ сроком на 5 месяцев.

По информации правозащитников, Андрей 8 ноября вышел на свободу. Перед освобождением последние 8 суток его содержали в ШИЗО.

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