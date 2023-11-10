Обычный визит в магазин в Бресте закончился для белоруски травмой 10.11.2023, 12:15

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Она восстанавливалась четыре месяца.

Происшествие случилось 29 июля, пишет kamenec.by. Татьяна собиралась ехать после выходных в Брест — устраиваться на работу после успешного прохождения стажировки, но решила накануне вечером сбегать в магазин за продуктами для детей. Так как на дворе было лето, девушка обулась в легкие сланцы. Поместив необходимые товары на ленту, она вспомнила, что забыла про масло. Кассир посоветовал сбегать за ним к ближайшему холодильнику. Там все и произошло.

Татьяна подошла к холодильнику, взяла масло, обернулась, чтобы вернуться к кассе, — и вдруг острая боль молнией пронзила ей ногу. К полу около холодильника было закреплено что-то вроде тонкого металлического короба для электропроводки, и покупательница зацепилась подъемом ступни за острый угол.

Рану перевязали очевидцы, и девушка кое-как добралась до дома. Туда же вызвала скорую, ее привезли в Каменец, где хирург диагностировал рваную рану левой стопы и наложил пять швов. Вернувшись домой, Татьяна связалась с директором магазина и сказала, что будет требовать компенсацию. Ей предложили 400 рублей, но она не согласилась.

На пятые сутки после инцидента нога опухла и стала синеть: в рану попала инфекция. Пострадавшая обратилась в больницу, потом снова и снова. Так как на общественном транспорте с такой травмой ездить было проблематично, девушка пользовалась услугами такси. Лекарства тоже покупались из своего кармана.

Одновременно врач назначил антибиотики для лечения ноги и вызвал хирурга. Первая консультация ввергла в шок: врачи предполагали, что поврежденные ткани вокруг раны придется удалять, а потом делать пересадку кожи. Но антибиотики спасли ситуацию. Нога все еще болит, работать ей невозможно, а дома еще двое детей, с которыми блюсти покой, мягко говоря, сложно.

Почти сразу после травмы в магазине Татьяна написала заявление в милицию с просьбой провести проверку. По результатам было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как телесные повреждения она получила самостоятельно. Тогда же была назначена судебно-медицинская экспертиза. Как оказалось, рана, с которой героиня возилась четыре месяца, относится к категории легких телесных повреждений по признаку «кратковременное расстройство здоровья».

Юрист Жанна Курисюк считает, что, опираясь на это заключение, можно просить прокуратуру района отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, направить дело на повторную проверку и назначить дополнительную медэкспертизу для дачи заключения о характере телесных повреждений с учетом длительности расстройства здоровья.

Сама Татьяна настроена решительно и намерена стребовать с владельца магазина компенсацию за все, что ей пришлось вынести.

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