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Операторы украинской роты ударных дронов Рарог уничтожили три бронемашины РФ с прицепными пушками

  • 10.11.2023, 12:24
Операторы украинской роты ударных дронов Рарог уничтожили три бронемашины РФ с прицепными пушками

Видео операции попало в Сеть.

Операторы украинской роты ударных дронов «Рарог» 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили три российских бронемашины с прицепными пушками.

Видеозапись успешной работы украинских воинов опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор сайта censor.net Юрий Бутусов.

«Кадры детонации боекомплектов трех российских МТЛБ, которые вместе с прицепными пушками были уничтожены пилотами роты ударных дронов «Рарог» 24-й отдельной механизированной бригады с помощью ночных октокоптеров «Закатка», - говорится в комментарии к видео.

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