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Украинские бойцы тестируют на фронте новый наземный робот SIRKO

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  • 10.11.2023, 12:38
  • 1,906
Украинские бойцы тестируют на фронте новый наземный робот SIRKO

На что он способен?

Украинские военные тестируют на фронте универсальный наземный робот SIRKO, который помогает бойцам перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Наземный робот SIRKO - тестируем на фронте беспилотные технологии с Brave1», - написал Федоров.

По его словам, UGV Sirko-S1 - универсальный наземный робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1. Его задача - помогать военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

К примеру, машину можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Ее максимальная полезная нагрузка - до 200 килограммов.

Как отметил министр, разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и положительные отзывы от военных. В планах разработчиков - оборудовать работа боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.

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