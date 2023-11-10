Украинские бойцы тестируют на фронте новый наземный робот SIRKO

Украинские бойцы тестируют на фронте новый наземный робот SIRKO1
- 10.11.2023, 12:38
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На что он способен?
Украинские военные тестируют на фронте универсальный наземный робот SIRKO, который помогает бойцам перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Наземный робот SIRKO - тестируем на фронте беспилотные технологии с Brave1», - написал Федоров.
По его словам, UGV Sirko-S1 - универсальный наземный робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1. Его задача - помогать военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.
К примеру, машину можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Ее максимальная полезная нагрузка - до 200 килограммов.
Как отметил министр, разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и положительные отзывы от военных. В планах разработчиков - оборудовать работа боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.