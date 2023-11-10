В Мариуполе партизаны подорвали авто «полицейского»-оккупанта 2 10.11.2023, 12:54

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Движение сопротивления «поздравило» россиян с праздником.

Во временно оккупированном Мариуполе утром 10 ноября раздался взрыв. Взорван автомобиль одного из представителей оккупационной «полиции».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что участники украинского движения сопротивления подготовили для оккупантов другие подарки ко «дню полиции», который сегодня отмечают в РФ.

«В Мариуполе взрыв. По проспекту Металлургов взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса. Детали позже», – отметил Андрющенко.

Он также опубликовал видео из оккупированного города и фото после подрыва.

По словам Андрющенко, «сюрпризы» для захватчиков-полицаев в этот день в Мариуполе вовсе не случайны. Еще утром участники украинского сопротивления рассказали, что оккупантов по случаю «дня полиции» в РФ ждут «подарки».

«Сегодня полицаи празднуют профессиональный праздник в Мариуполе. Мы свой подарочек уже передали. Теперь осталось посмотреть – угостят ли товарищей / коллег, или зажмут? Ну, учитывая потенциально госитализованных ... Р*сня, с праздником», – говорится в Telegram-канале «Мариупольское Сопротивление».

Впоследствии участники сопротивления запостили кадры с подорванным авто «полицейским».

«Бум;) Мы говорили о подарках?» – лаконично прокомментировали кадры в «Мариупольском Сопротивлении».

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