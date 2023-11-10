В Беларуси рассказали о раскрытии самой странной кражи 4 10.11.2023, 12:59

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Ее совершил «узкий специалист» под Солигорском.

В милиции разоблачили «вора узкой специализации», который почему-то унес из чужого гаража под Солигорском только мешок кабелей и больше ничего не взял. Кражу назвали «одним из самых странных хищений в регионе за 2023 год».

43-летний сельчанин из Солигорского района забрался в чужой гараж и похитил с десяток различных кабелей, половину которых срезал с исправной техники. Иные ценности, хранившиеся в гараже, его не заинтересовали.

Обнаружив пропажу, хозяин обратился в милицию, и «кабельщика» быстро нашли.

«Целый мешок похищенной проводки вернется законному собственнику, а «избирательному» фигуранту предстоит отвечать перед законом за совершение кражи», — говорится в сообщении милиции.

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