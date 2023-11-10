Откроется окно возможностей: названы неожиданные сроки вступления Украины в ЕС 1 10.11.2023, 13:12

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Политический аналитик раскрыл детали.

Только после 2027 года откроются возможности для вступления Украины в Европейский Союз, заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, такие сроки обусловлены техническими правилами, которые действуют на сегодняшний день в ЕС. Об этом эксперт рассказал в интервью «Главред».

Вместе с тем он уточнил, что сами переговоры напрямую не повлияют на экономику или социальную систему, однако они начнут влиять тогда, когда Украина станет полноценным членом Евросоюза.

«Если раньше мы рассматривали членство в Евросоюзе, прежде всего, как экономические преимущества через доступ к основным фондам Европейского Союза, а также говорили о европейских стандартах и определенных социально-экономических преимуществах, то сейчас для нас самым важным в этом вопросе становится вопрос безопасности, то есть завершения войны и обеспечения определенной безопасности», - отметил аналитик.

Он говорит, что будущее членство Украины в ЕС – это еще один шаг Украины к тому, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, чем сейчас, когда мы находимся в «серой зоне».

«При этом вопрос вступления в НАТО не менее актуален, потому что он еще более важен с точки зрения безопасности. Но пока даже то, что западный ВПК уже разворачивается для работы в интересах Украины, и, соответственно, обеспечение ее безопасности и обороны – это уже огромное преимущество для нас. И это, возможно, даже более важно, чем экономика, социальная и гуманитарная сферы», - добавил Горбач.

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