Белорус пообщался в чат-рулетке с провокатором из «ДНР» 4 10.11.2023, 13:24

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Какими были последствия?

Белорус поговорил в чат-рулетке с пророссийским блогером из оккупированной Горловки (так называемая «ДНР»), который потом выложил видео беседы в своем YouTube-канале. Он рассказал, что хочет приехать в Украину и готов помочь ей в войне, в том числе действуя на территории Беларуси. О его «разоблачении» в одном из своих неофициальных каналов сообщили белорусские силовики, снявшие мужчину в «покаянном» видео, пишет zerkalo.io.

Андрей Горловский (Андрій Горлівський) — блогер из украинской Горловки, которая находится на территории самопровозглашенной «ДНР». Он общается через сервис для видео- и текстового общения «чат-рулетка» на украинском и русском языках, в том числе с гражданами Украины, и пытается склонить их к пророссийской позиции.

С блогером связался человек, который назвался гражданином Беларуси и даже показал белорусский паспорт. По его словам, он украинец по происхождению, которого привезли в нашу страну в раннем детстве. Судя по его речи, во время разговора он был не совсем трезв, в чем и сам признался.

Мужчина рассказал, что в Беларуси работает начальником отдела снабжения и зарабатывает 500 долларов, но его «эта ситуация не очень устраивает». В видео он критикует Лукашенко и говорит, что хотел бы вернуться в Украину и что такое же желание у его жены и сына.

Собеседник блогера подчеркнул, что не хочет воевать лично, однако готов на фронте «чистить картошку», чтобы помочь украинским военным. На это Андрей Горловский предложил дать ему якобы контакты «человека, который платит людям» за некие действия в интересах Украины, причем «нормальные бабки — тысячи полторы долларов». Мужчина сначала отказался, однако затем согласился.

На ролик обратили внимание белорусские силовики. Вычислив белоруса, они сняли его в «покаянном» видео.

Было ли на него заведено уголовное дело, не сообщается.

Напомним, белорусов уже давно задерживают из-за высказываний в чат-рулетке после доносов провластных провокаторов.

Так, в конце октября были задержаны трое сотрудников завода «Полимир». По информации правозащитников, двое из них — задержаны прямо на своих рабочих местах, на одного завели уголовное дело.

Мужчин задержали по доносу известного провокатора Юрия Комара, с которым они во время застолья поспорили в чат-рулетке и откровенно выразили свои политические взгляды. Запись диалога Юрий Комар выложил на YouTube, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

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