Соловьев в истерике начал угрожать вторжением в США

Соловьев в истерике начал угрожать вторжением в США9
- 10.11.2023, 13:40
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Пропагандист насмешил заявлением о флоте РФ в Сан-Франциско.
Пока российская армия «расшибает лоб» об украинскую крепость Авдеевку, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев мечтает об оккупации земель США.
Громкое заявление прозвучало в эфире его пропагандистского ток-шоу на федеральном телеканала «Россия 1», пишет dialog.ua.
В ходе передачи Соловьев со своими гостями-«экспертами» начал угрожать, что диктатор Владимир Путин заявится в Соединенные Штаты вместе с флотом.
Они называли территории США «русскими» и требовали захватить американские города в Калифорнии.
«Намек прочитали, да? Русская земля! (...) На свою землю придем! Фриско (Сан-Франциско - ред.) вернется в родную гавань», - заявил Соловьев.
К таким смехотворным угрозам кремлевские пропагандисты прибегли из-за того, что Путина не позвали на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Он стартует в Сан-Франциско завтра, 11 ноября, и будет идти неделю.
Сегодня особенно смешно слушать угрозы Кремля по поводу флота. Напомним, что в ходе нынешней войны против Украины РФ лишилась флагмана своего Черноморского флота и большого количества кораблей.
Более того, ВСУ планомерно изгоняют военные корабли РФ из оккупированного Крыма. И Кремль не в состоянии с этим ничего сделать.
Очевидно, что в случае столкновения с США и НАТО российский флот будет уничтожен за считанные дни, если не часы.