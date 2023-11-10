Соловьев в истерике начал угрожать вторжением в США 9 10.11.2023, 13:40

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Пропагандист насмешил заявлением о флоте РФ в Сан-Франциско.

Пока российская армия «расшибает лоб» об украинскую крепость Авдеевку, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев мечтает об оккупации земель США.

Громкое заявление прозвучало в эфире его пропагандистского ток-шоу на федеральном телеканала «Россия 1», пишет dialog.ua.

В ходе передачи Соловьев со своими гостями-«экспертами» начал угрожать, что диктатор Владимир Путин заявится в Соединенные Штаты вместе с флотом.

Они называли территории США «русскими» и требовали захватить американские города в Калифорнии.

«Намек прочитали, да? Русская земля! (...) На свою землю придем! Фриско (Сан-Франциско - ред.) вернется в родную гавань», - заявил Соловьев.

К таким смехотворным угрозам кремлевские пропагандисты прибегли из-за того, что Путина не позвали на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Он стартует в Сан-Франциско завтра, 11 ноября, и будет идти неделю.

Сегодня особенно смешно слушать угрозы Кремля по поводу флота. Напомним, что в ходе нынешней войны против Украины РФ лишилась флагмана своего Черноморского флота и большого количества кораблей.

Более того, ВСУ планомерно изгоняют военные корабли РФ из оккупированного Крыма. И Кремль не в состоянии с этим ничего сделать.

Очевидно, что в случае столкновения с США и НАТО российский флот будет уничтожен за считанные дни, если не часы.

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