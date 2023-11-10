Под Минском продают дом за 2,7 миллиона долларов 2 10.11.2023, 13:48

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За что просят такие деньги?

В ближайшем пригороде Минска продается дом, который достоин глянцевых обложек дизайнерских журналов, — современный, стильный, комфортный. Впечатляет, правда, и цена — 2,7 миллиона долларов. Realt.by взглянул, за что просят такие деньги.

Дом находится в Тарасово, в респектабельной современной застройке.

Построен по индивидуальному архитектурному проекту в современном стиле, с лаконичным фасадом и плоской крышей.

В объявлении говорится, что дом построен из керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт» шириной 400 мм, фасад вентилируемый, кровля плоская (покрытие — бесшовная полимерная мембрана HYPERDESMO). Окна — алюминиевый профиль Alutech с мультифункциональными стеклопакетами Guardian SunGuard Silver Grey.

На первом этаже расположены большая кухня-столовая (37,8 м²), просторная гостиная (82,6 м²) с выходом на террасу, гостевая спальня с санузлом и террасой.

С этого уровня можно попасть в СПА-зону с бассейном 10×3,6 метра (глубина 1,5 м), хамамом и финской сауной с панорамным видом на участок.

На втором этаже расположены мастер-спальня на 41,6 м² с вместительной гардеробной, большой ванной комнатой и персональной террасой на крыше.

Плюс еще три спальни меньших размеров, но каждая из них имеет гардеробную и санузел.

Под домом находится подвальный этаж, в котором располагаются постирочная, топочная, техническое и подсобное помещения, санузел.

Интерьер современный, с качественной отделкой и дорогой мебелью на заказ. На первом и цокольном этажах уложена напольная широкоформатная плитка, на втором этаже — паркетная доска Coswick. Ступени лестницы выполнена из дуба. Стены покрашены в дымчато-серый цвет.

Дом оборудован по высшему разряду: встроенная техника Bosch, сантехника Grohe, оборудование для сауны и хамама — SAWO (Финляндия).

Инженерное оснащение тоже на уровне. Например, в топочной установлены газовые котлы Viessmann (класс энергоэффективности «А»), которые работают в паре с системой напольного отопления с автоматизацией ТЕСЕ (Германия) и алюминиевыми радиаторами KERMI FTV. Вода подается из собственной скважины, канализация местная — биостанция. Также дом оснащен системой вентиляции и кондиционирования. Реализована система активной молниезащиты, имеется видеонаблюдение.

Размер участка — 13,4 сотки. Территория огорожена высоким металлическим забором. Участок благоустроен по профессиональному проекту ландшафтного дизайна.

Вот, собственно, все это и оценили в 2,7 миллиона долларов.

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