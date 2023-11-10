Новое поражение Путина: российская армия проваливает планы Кремля 10.11.2023, 13:53

2,594

Офицер ВСУ назвал четыре направления, ставшие «ловушкой» для россиян.

Планы главы РФ Владимира Путина относительно аннексии всей территории Донецкой и Луганской областей постоянно меняются. Однако вполне вероятно, что он не сможет их реализовать.

Об этом заявил Олег Калашников, старший лейтенант и начальник пресс-службы 26 аэромобильной бригады имени Романа Дашкевича в эфире телеканала FREEДОМ.

«У Путина были огромные планы захватить и Луганскую, и Донецкую область. Это у него был такой своеобразный рубеж, чтобы сказать, что его так называемая «СВО» выполнена. Однако мы знаем, что эти планы в него постоянно переносятся. Так же, как эти планы у него переносились, когда он декларировал захват того же Бахмута. Однако у меня есть огромные сомнения, что в данном случае у них что-то получится», - отметил Калашников.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины были готовы к тому, что враг будет пробовать атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Бахмутском направлениях.

«Мы сейчас видим их потуги. Но, учитывая потери оккупантов, как в живой силе, так и в бронетехнике, можем сказать, что не все так розово, как их командование думало. Поэтому я не думаю, что очередные планы Путина, очередные его даты будут осуществлены», — резюмировал Калашников.

Он также отметил, что на сегодняшний день российские потери на фронте значительно растут, преимущественно из-за безжалостности со стороны командования к своим собственным военным и подразделениям в целом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».