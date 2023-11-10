«За деньги выпил стакан водки, потом еще и еще» 4 10.11.2023, 14:00

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Новые подробности гибели витебского блогера в прямом эфире.

В начале недели СМИ публиковали новость о том, как очередная трансляция витебских треш-стримеров с канала «Околоконторы» закончилась трагедией.

Блогер Алексей Кунис, он же Шлюз, скончался в прямом эфире — читатели сообщали, что он по заданию зрителей выпил бутылку водки, однако до конца понять, что на самом деле произошло, было сложно: записи стрима быстро удалили. Вчера ситуацию прояснил официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Ночью 6 ноября витебская следственно-оперативная группа прибыла на сообщение о смерти 41-летнего мужчины. В момент визита сотрудников в квартире рядом с телом погибшего находились еще шесть человек. Они же и подтвердили, что вели трансляцию на YouTube, где за донаты выполняли разные треш-задания. Пришли деньги с просьбой выпить залпом стакан водки — Алексей выполнил. Затем зритель повторил задание — Кунис снова выпил стакан. Следом донатер повелел допить все, что осталось в бутылке.

Кунис, который в течение семи минут опустошил целую бутылку водки, почувствовал себя плохо и лег на диван. Еще до первого задания стример уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре друзья Алексея поняли, что мужчина не дышит, и вызвали скорую. По предварительным данным, смерть витеблянина наступила в результате отравления этиловым спиртом.

Витебским городским отделом СК еще проводится проверка по этому делу.

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