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«Обиженка усатая»: белорус писал «очень плохие вещи» о власти

  • 10.11.2023, 14:19
«Обиженка усатая»: белорус писал «очень плохие вещи» о власти

У Лукашенко обиделись.

Провластный телеграм-канал опубликовал видео с могилевчанином, которого задержали за комментарии в телеграме, сообщает «Медиазона».

По какой именно статье задержан мужчина, не уточняется. Авторы канала пишут, что сейчас он находится в ИВС.

В ролике задержанный говорит, что с 2020 года писал «очень плохие вещи о власти». В посте используют скриншоты сообщений «обиженка усатая», «клоуны», «с…ки» и другие.

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