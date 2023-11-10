Bloomberg: ОАЭ неожиданно согласились ввести санкции против России 2 10.11.2023, 14:27

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Речь идет о реэкспорте критических товаров двойного назначения.

Объединенные Арабские Эмираты согласились запретить реэкспорт в Россию ряда критических товаров, которые могут использоваться в военных целях в Украине, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники.

По их словам, Европейская комиссия проинформировала о решении ОАЭ государства — члены ЕС на этой неделе. Аналогичную меру рассматривает Турция, которая еще в марте этого года распространила среди компаний список товаров, запрещенных для экспорта в Россию.

Представитель ОАЭ подтвердил, что власти страны ограничивают экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны конфликтов. Также он отметил, что в стране действует система экспортного контроля, при помощи которой можно отслеживать такие товары. Абу-Даби поддерживает диалог с международными партнерами по вопросам военных действий в Украине и их последствий для мировой экономики, добавил представитель ОАЭ.

Западные страны во главе с США начали подталкивать ОАЭ к прекращению экспорта в Россию некоторых электронных компонентов еще в марте. В сентябре, как писал Bloomberg, в Абу-Даби стали рассматривать внедрение системы лицензирования отправляемых на экспорт товаров двойного назначения. В список вошли 45 товарных позиций, в том числе электроника для дронов, крылатых ракет и вертолетов.

Это произошло в том числе на фоне активизации борьбы ЕС с обходом торговых санкций. В соответствии с 11-м пакетом ограничительных мер против России ЕС может вводить вторичные санкции в отношении неевропейских компаний, которые помогают Москве обходить ограничения. Кроме того, страны ЕС могут прекратить торговлю с третьими странами, при помощи которых подсанкционные европейские товары попадают в Россию.

После ужесточения подхода к соблюдению санкций ряд стран, включая Казахстан и Кыргызстан, усилили контроль за товарами военного и двойного назначения. В Минторге Казахстана заявили, что при экспорте, импорте и транзите таких товаров необходимо получить соответствующую лицензию. В свою очередь в Национальном банке Кыргызстана поручили коммерческим банкам ужесточить контроль за соблюдением международных санкций против России.

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