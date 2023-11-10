Мигрант заплатил в Беларуси $100 за лестницу, чтобы перелезть через забор в Польшу 8 10.11.2023, 14:34

4,330

История получила продолжение.

В Воеводском суде Белостока началось необычное судебное разбирательство. Гражданин Сирии подал в суд на польскую Погранслужбу. Он настаивает, что его незаконно вернули в Беларусь после того, как он нелегально пересек границу. О процессе рассказывает польское агентство PAP.

Из иска следует, что 16 мая 2023 года сириец и еще пятеро его соотечественников перелезли через забор на границе Беларуси и Польши, по лестнице, которую им дали беларусы. За нее они заплатили по 100 долларов с человека.

На польской стороне, по словам сирийца, группу мигрантов остановили пограничники, проверили документы и на машине отвезли обратно к границе, где вынудили вернуться на белорусскую сторону. При этом они использовали газ и «предмет, напоминающий палку», а на слова о том, что сирийцы бежали из страны, охваченной войной, не реагировали.

Позже сирийцу удалось попасть в ЕС, сейчас он находится в Германии.

В качестве доказательств его представитель передал суду скриншоты переписок с соотечественниками, которые мигрант вел с границы, а также записи интернет-карт с координатами. Все это должно свидетельствовать о том, что в тот день сириец действительно пересек белорусско-польскую границу. Также он пояснил, что на родине сириец не мог получить визу в страны ЕС, но зато ему удалось получить визу в Россию. Оттуда он приехал в Беларусь и пересекал границу нелегально.

Представитель польской Погранслужбы просил отклонить иск. Он настаивал, что срок, когда сириец мог обратиться с иском уже прошел, а современные технологии позволяют изменить в телефоне время и страну пребывания. «Я могу сделать снимок экрана, как будто я сейчас на Мальдивах», — сказал в суде представитель Пограничной службы Яцек Климович.

По его словам, если суд будет принимать решения на основании косвенных утверждений истцов, это может привести к массовым обращениям мигрантов за компенсацией вреда.

Суд удовлетворил просьбу Погранслужбы отложить разбирательство до предоставления дополнительных доказательств, что гражданин Сирии действительно пересек польскую границу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».