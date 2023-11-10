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Паника в Токмаке: войска РФ провели очень странный ритуал

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  • 10.11.2023, 15:00
  • 7,186
Паника в Токмаке: войска РФ провели очень странный ритуал

Оккупанты надеются на чудо?

Российские войска и прокремлевские коллаборанты во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, освобождение которого позволит Силам обороны выйти к Мелитополю, пытаются привлечь на свою сторону потусторонние силы, сообщает nv.ua.

Для этого они решили провести какой-то странный псевдорелигиозный ритуал на выезде из стратегически важного города, что может указывать на отчаянное положение засевших там захватчиков.

@zirk47

😱ТРЕШ! рашисти застосували свою найпотужнішу зброю у Токмаку

♬ оригинальный звук - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦИРК 🔥🔥

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, трое неизвестных, один из которых был одет в военную форму, приехали на микроавтобусе с крестом к знаку Токмак, перекрашенному в цвета российского флага, и начали усердно махать рядом с ним двумя иконами.

В чем именно состоит замысел этих религиозных фанатиков, не совсем ясно, однако очевидно, что, если бы они чувствовали себя в безопасности, то вряд ли возлагали бы надежду на свое спасение от ВСУ на «божественное чудо».

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