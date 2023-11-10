Паника в Токмаке: войска РФ провели очень странный ритуал

Паника в Токмаке: войска РФ провели очень странный ритуал7
- 10.11.2023, 15:00
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Оккупанты надеются на чудо?
Российские войска и прокремлевские коллаборанты во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, освобождение которого позволит Силам обороны выйти к Мелитополю, пытаются привлечь на свою сторону потусторонние силы, сообщает nv.ua.
Для этого они решили провести какой-то странный псевдорелигиозный ритуал на выезде из стратегически важного города, что может указывать на отчаянное положение засевших там захватчиков.
@zirk47
😱ТРЕШ! рашисти застосували свою найпотужнішу зброю у Токмаку♬ оригинальный звук - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦИРК 🔥🔥
Как видно на обнародованном в соцсетях видео, трое неизвестных, один из которых был одет в военную форму, приехали на микроавтобусе с крестом к знаку Токмак, перекрашенному в цвета российского флага, и начали усердно махать рядом с ним двумя иконами.
В чем именно состоит замысел этих религиозных фанатиков, не совсем ясно, однако очевидно, что, если бы они чувствовали себя в безопасности, то вряд ли возлагали бы надежду на свое спасение от ВСУ на «божественное чудо».