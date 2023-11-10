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В Лиде мужчина попал под поезд Минск — Гродно

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  • 10.11.2023, 15:02
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В Лиде мужчина попал под поезд Минск — Гродно

Машинист применил экстренное торможение, но было поздно.

В Лиде мужчина погиб под колесами поезда, пока переходил пути на красный свет семафора, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла вечером 9 ноября. 50-летний житель Лиды пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора. В этот момент его сбил пассажирский поезд Минск — Гродно.

Машинист применил экстренное торможение, но не сумел предотвратить наезд. Мужчина погиб.

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