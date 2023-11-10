В Лиде мужчина попал под поезд Минск — Гродно

В Лиде мужчина попал под поезд Минск — Гродно4
- 10.11.2023, 15:02
- 2,064
Машинист применил экстренное торможение, но было поздно.
В Лиде мужчина погиб под колесами поезда, пока переходил пути на красный свет семафора, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла вечером 9 ноября. 50-летний житель Лиды пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора. В этот момент его сбил пассажирский поезд Минск — Гродно.
Машинист применил экстренное торможение, но не сумел предотвратить наезд. Мужчина погиб.