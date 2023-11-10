Васильич позировал в Ростове 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.11.2023, 15:06

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А вдруг что-то пойдет не по плану?

Внезапные ночные визиты Путина в Ростов-на-Дону в штаб СВО - видимо, часть пока необъявленной выборной кампании. В прошлый раз главковерх заглянул в Ростов, возвращаясь из поездки в Китай, в этот раз - из Казахстана.

Топливо что ли экономит? Все равно, мол, мимо пролетаем. Потому что никакого иного смысла в визитах «мы к вам заехали на час» нет. В прошлый раз отчитывались о ходе СВО, в этот еще «машинку» новую показали - трехместный американо-китайский мотовездеход Aodes Desertcross 1000-3.

А что на нее в гараже-то смотреть, как Медведев на полигоне на «потешные» стрельбы? Надо оценивать «машинку» в полевых условиях, на фронте.

Но туда, видимо, даже Васильича, который, скорее всего, и позировал под камерами в Ростове, жаль отправлять. А вдруг что-то пойдет не по плану? Нового двойника обучать придется. А это хлопотно и накладно.

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