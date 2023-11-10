Как помыть сковороду методом «два стакана»: результат поражает 5 10.11.2023, 15:10

4,582

Народный способ справляется с любым нагаром.

Сковорода, особенно используемая для приготовления на большом огне, может быстро покрываться нагаром и слоем пригоревшего жира, который не так просто удалить даже с помощью действительно сильных моющих средств.

Соскобливать этот слой механически – тоже плохая идея, ведь так можно, например, повредить антипригарное покрытие или поцарапать чугун.

На помощь здесь придет метод чистки, получивший в народе название «два стакана».

Сайт OBOZ.UA рассказывает, в чем он состоит.

Для начала дождитесь, пока сковорода остынет после использования, а затем налейте в нее один стакан холодной воды. Важно не допускать резких перепадов температуры предмета, ведь это может повредить его – оставить микротрещины или сколы на покрытии. Сразу после этого влейте в воду стакан белого уксуса. Моющее средство готово.

Если сковорода глубокая, можно пропорционально увеличить количество раствора в ней. Главное, чтобы пропорция воды и уксуса составляла 1:1.

После этого посудину ставят на плиту на средний огонь. Когда жидкость в ней закипит, нагрев убавляют до минимального и оставляют так на 5-10 минут. За это время водно-уксусная смесь глубоко подействует на загрязнение на стенках сковородки.

Когда время выйдет, смесь нужно будет со сковороды слить и дождаться, пока она остынет. Затем протереть ее изнутри мягкой щеткой или губкой, чтобы снять размякшую грязь.

В случае, если с первого раза средство не подействовало так, как вы ожидали, процедуру можно повторить. Но в этот раз в смесь можно добавить столовую ложку соды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».