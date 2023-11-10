Лидеры польской оппозиции подписали коалиционное соглашение 10.11.2023, 15:20

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Фото: Marcin Obara/PAP

Оно позволит в будущем сформировать правительство.

Лидеры трех польских оппозиционных партий и коалиций подписали коалиционное соглашение, которое позволит в будущем сформировать правительство, сообщает RMF24.

«Накануне годовщины обретения независимости можем передать хорошую, наполненную ответственностью за нашу страну, новость. Через минуту мы готовы парафировать текст коалиционного соглашения, которое будет для нас сборником указаний и рекомендаций для нашей работы уже после получения от господина президента такой возможности», – сказал глава «Гражданской платформы» Дональд Туск.

Напомним, что больше всех голосов на парламентских выборах в Польше набрала правящая партия «Право и справедливость», однако полученное ею количество депутатских мандатов не позволяет создать большинство в Сейме. 248 из 460 мандатов совокупно достались «Гражданской коалиции», «Третьей дороге» (PSL и Polska-2050) и «Новым Левым».

После выборов президент Польши Анджей Дуда провел встречи с лидерами парламентских партий. Тогда он сказал, что не услышал от оппозиции заявления о наличии у нее коалиционного соглашения. В итоге он поручил формировать правительство премьер-министру Матеушу Моравецкому, однако у этого правительства невелики шансы получить поддержку Сейма.

В понедельник должно состояться первое заседание нового состава польского Сейма.

Моравецкий имеет две недели на формирование правительства. Его состав должен быть утвержден Сеймом. Если Сейм отвергнет кабинет Моравецкого, то право выдвинуть кандидата на пост премьер-министра получает большинство в нижней палате, которое в новом созыве представлено «Гражданской коалицией», «Третьей дорогой» и «Новыми Левыми». Они намерены выдвинуть на пост премьер-министра Дональда Туска.

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