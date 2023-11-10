В Госдуме предложили на Красной площади высечь батогами российских «звезд» 7 10.11.2023, 15:28

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Андрей Свинцов

И заставить просить прощения на коленях.

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов, получивший мандат одиозного Владимира Жириновского после его смерти в 2022 году, придумал наказание для российских звезд, которые не поддержали так называемую «спецоперацию», то есть кровопролитную и разрушительную войну в Украине, но все же решили вернуться в РФ.

По мнению путиниста, таких артистов нужно встречать с батогами на Красной площади и устраивать им публичную порку.

Своими больными фантазиями российский депутат поделился в комментарии Telegram-каналу SHOT.

Сами же журналисты канала привели в пример рэпера Моргенштерна и певицу Аллу Пугачеву, которая не так давно временно появлялась в России.

В целом, по мнению Свинцова, медийных персон, которые уехали из РФ после 24 февраля, но захотели вернуться, нужно делить на две категории: предатели поменьше и предатели побольше. Первые – уехали и отмолчались, а вторые – открыто осудили войну в Украине.

Так вот первых, как считает депутат, простить можно, но только при условии применения к ним специального налогового режима – 95% налогов с дохода такие артисты должны отдавать на поддержку «СВО», а 5%, так уж и быть, могут оставить себе. Вторых же нужно судить по закону.

На это пропагандисты спросили, что делать с теми, кто осуждал российский террор и оккупационную политику Кремля, но все же «осознал» свою «неправоту» и решил вернуться на родину.

Тут Свинцов и выдал: «На Красную площадь их вывести, выпороть как следует, у нас будут не палки, а батоги. И чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан России и президента».

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