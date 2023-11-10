«Беларусбанк» запустил новый вариант перевода денег за границу 1 10.11.2023, 15:23

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Но только в одну страну.

«Беларусбанк» с 10 ноября запустил возможность совершать денежные переводы в Россию по номеру телефона получателя. Отправка средств таким способом возможна через систему мгновенных платежей (СМП).

Для отправки денег через СМП достаточно знать номер телефона и название банка получателя.

«Воспользоваться сервисом в качестве отправителя и получателя могут все клиенты банка — пользователи интернет-банкинга, имеющие текущий счет без использования банковской платежной карточки, — поясняет «Беларусбанк». — Чтобы стать получателем денежных средств, необходимо проверить наличие в интернет-банкинге связки между текущим счетом и мобильным телефоном. Деньги поступают получателю в режиме времени, приближенному к реальному».

Комиссия банка за такой перевод составит 1,5% от суммы. Минимум один белорусский рубль.

Что за система мгновенных платежей

С апреля этого года белорусские банки стали подключаться к системе мгновенных платежей, которая среди прочего позволяет совершать переводы денег от плательщика получателю круглосуточно без выходных дней в режиме, максимально приближенном к режиму реального времени. Платежи должны производиться в считаные минуты, поэтому сервис называется системой мгновенных платежей.

Из других плюсов — ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, а также снижение транзакционных издержек по сравнению с другими платежными системами, поясняли ранее в Нацбанке. Планировалось, что для физлиц этот сервис станет доступен с 1 апреля этого года. Однако Нацбанк принял решение перенести запуск на начало 2024-го. Но отдельные банки могут подключаться к этой системе, чем и воспользовались некоторые финучреждения.

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