Эксперт: Терпение лопнуло и Токаев красиво поставил Путина на место 1 10.11.2023, 15:52

Фото: Getty Images

Как могут измениться отношения России и Казахстана после клоунского поведения главы Кремля.

На днях глава Кремля Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Очевидно, российский президент хочет сохранить «хорошие» отношения хотя бы с кем-то, но не в этом случае. Ведь Путин не может даже правильно назвать имя своего коллеги.

Путин уже несколько раз не мог правильно произнести имя казахского лидера. Однако на этот раз терпение лопнуло и Токаев красиво поставил Путина на место.

В эфире «24 Канала» юрист казахстанской оппозиционной партии «El Tiregi» Нурсултан Ермаханов предположил, почему президент России постоянно путает имя Токаева.

«Мне кажется, что он делает это намеренно. Ведь, например, во время поездки Токаева в Москву 9 мая Путин четко произносил фамилию, имя и отчество, а здесь он хочет показать пренебрежительное отношение к президенту Казахстана. Ошибку он сделал намеренно» – сказал юрист оппозиционной партии «El Tiregi, Казахстан».

Недоверие к власти увеличивается

Далеко не все казахи довольны политикой, проводимой Токаевым. Сейчас ситуация в Казахстане становится все хуже. Действующий президент страны всячески пытается получить благосклонность среди населения и увеличить свой рейтинг.

«После январских событий Токаев наобещал много хороших вещей, которые хотела услышать оппозиция. Но слова и то, что сделали на самом деле – разные вещи. Он, вероятно, пытается полностью ввести автократию», – добавил Ермаханов.

Недоверие к власти в Казахстане каждый день растет, особенно после арестов. Как отметил оппозиционный юрист, сейчас даже обычная бабушка не верит чиновникам.

«Если в ближайшее время власти не изменят ситуацию, то январские события будут повторяться и тогда Путин не сможет помочь Токаеву. Ситуация для действующей власти будет более негативной», – подчеркнул Ермаханов.

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