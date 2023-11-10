«Хоть где-то идиот смог быть полезным» 3 10.11.2023, 15:55

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Белорусы поставили на место Шведа.

В редакцию сайта Charter97.org написали читательница Светлана из Лиды:

- На выступлении перед «коллегами» из ШОС генеральный прокурор Швед фактически назвал официальную цифру политических заключенных. У меня так мурашки по телу от прочитанного.

Количество это за три года даже для меня, человека, который следит за новостями, шокирующее. Это 16 тысяч «экстремистов»! Если провести упрощенный подсчет, что взрослого населения у нас где – то 5 миллионов, то выходит, что каждый трехсотый белорус - политический заключенный.

Если же представить, что каждый из них еще имеет семью, то каждая 150-я семья прошла через репрессивную машину. Сколько детей пережило разлуку с папой или мамой, увидело своими глазами жестокое задержание, обыск! Конечно же, подсчеты эти достаточно приблизительные, но благодаря им мы можем увидеть масштаб репрессий!

Кому-то из узников повезло больше (если так вообще можно писать), и он либо она получили административные сроки или штраф. Кто-то был осужден в 2020 году и уже успел отсидеть и выйти, искалеченным и физически, и психически. В 2022 году начали давать сталинские сроки от 7 до 15 лет. Это люди, за которых мы должны бороться ежедневно. Ведь у них уроды просто воруют жизнь, здоровье ради уютного кабинета и дешевой квартиры. И каждый день количество людей за решеткой увеличивается.

Спасибо, Швед, за искренность. Хотя где-то идиот смог быть полезным.

Поразила еще опасность этих «экстремистов». Генеральный прокурор заявил, что 70 процентов из этих осужденных «совершили преступления в интернете» - это люди, которые высказали свое мнение в социальных сетях, поставили «лайк» или просто были подписаны на независимые ресурсы. Одним словом, просто инакомыслящие - белорусы, которые имеют собственное мнение о Лукашенко и его шайке.

Такими темпами Беларусь займет первые строчки стран-террористок. Что там тот ХАМАС!

Лукашенко объявил страшными «террористами» тех, кто пожелал ему «чтобы ты голову свернул!», и тех, кто соглашался с этим «лайками». А может, надо было не только пожелать, а эту сумасшедшую голову и скрутить?

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