Белорус раскрыл фокусы налоговой инспекции 6 10.11.2023, 16:10

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На что только не идут ревизоры.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Артур из Могилева:

- Прочитал, что санитарная служба нашей Могилевской области провела рейд на объектах быстрого питания. И обнаружила, что производители шаурмы и пирожков жарят их с многочисленными нарушениями, которые были обнаружены на 100% (!) объектов. Вы только не подумайте, что это у нас на востоке Беларуси пекари такие небрежные. Перед этим санитары проводили такую же ревизию в заведениях общественного питания Минщины и Гродненщины - с такими же результатами…

Скажу честно: я не являюсь сторонником так называемого быстрого питания. То, что готовит дома моя жена, значимо вкуснее и здоровее. Купить что-то в тех будках и проглотить набегу - не для меня. Если где-то выпадает подкрепиться вне дома, то нужно знать, где. Но все равно объявленные результаты побудили меня к размышлению.

Работая в области бухгалтерского учета, я знаю, что все ревизоры, например, из налоговой инспекции пытаются найти хоть какие-то нарушения. Мой коллега, главный бухгалтер, как-то рассказывал мне о таких чудесах. В его небольшой фирме инспекторы, ничего не найдя, начали требовать: дай нам хоть что-то, чтобы мы могли отметить в акте как нарушение, иначе будет плохо!

Я здесь вижу четкую тенденцию: для режима все белорусы во всех областях деятельности – нарушители. И действительно, если каратели ОМОН или ГУБОП устраивают хапун, то все 100% схваченных виноваты в чем-то: пикетировали в социальных сетях, в интернете читали что-то запрещенное. Если же ничего подозрительного не нашли, то как минимум арестованный «сопротивлялся» милиции. Ну а чтобы какого-то оправдали в суде, даже в неполитических делах, то это случается «гады ў рады» и становится поводом для сенсационных публикаций.

По этому поводу вспоминается популярная некогда шутка: «Нет здоровых людей, есть недообследованные». Теперь его пора видоизменить: «нет невиновных людей, есть неарестованнные (или неревизированные)».

Вообще нам, белорусам, для восстановления в стране демократии и законности придется проводить основательную ревизию и санитарную обработку всех государственных учреждений, чтобы вычистить их от испорченных продуктов лукашизма. Только после этого будет возможность двигаться вперед, в этом можно дать гарантию – 100%.

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