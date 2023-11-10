Космическая обсерватория Euclid пролила свет на тайну образования Вселенной 6 10.11.2023, 16:15

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Фото: ESA

Ученые работают над изучением миллиардов галактик.

Обсерватория Euclid Европейского космического агентства (ЕКА) смогла запечатлеть не менее 100 тысяч галактик на одной фотографии. Составив карту их распределения и изучив формы этих галактик, астрономы смогут узнать больше о том, как темная материя сформировала ту Вселенную, которую мы видим сегодня.

Самая яркая область фотографии показывает 1 тысячу галактик, принадлежащих скоплению галактик Персея, на заднем плане — более 100 тысяч галактик, каждая из которых содержит до сотен миллиардов звезд. Многие из этих слабых галактик ранее не были известны. Некоторые из них настолько далеки, что их свету потребовалось 10 миллиардов лет, чтобы мы могли их увидеть.

Скопление Персея — один из самых массивных объектов во Вселенной в 240 миллионах световых лет от Земли. В нем находятся более тысячи галактик, погруженных в огромное облако газа температурой в миллион градусов. Астрономы считают, что подобные скопления галактик могут образовываться только в том случае, если во Вселенной присутствует темная материя.

Отметим, что ЕКА запустило космическую обсерваторию Euclid в июле 2023 года. Устройство исследует, как расширялась Вселенная и как формировалась ее структура на протяжении космической истории. Специалисты ждут, что в дальнейшем Euclid получит в 30 тысяч раз больше данных, которые позволят изучить миллиарды галактик.

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