«Иногда приходится находиться на работе 36 часов подряд» 1 10.11.2023, 16:28

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Врачи ответили лукашистам на их утверждения, что медики гребут деньги лопатой.

В Минфине заявили, что зарплата врачей якобы в 1,5 раза выше средней по стране. Однако больше 80% вакансий для этих специалистов — с более скромными доходами. При этом сами медики говорят, что хорошо заработать получается только при переработках. «Зеркало» собрало мнения врачей о заработках, большой нагрузке и том, почему система здравоохранения теряет специалистов и как можно было бы их удержать.

«Я бы с удовольствием работала на ставку за такую оплату»

Сами врачи говорят, чтобы иметь хорошую оплату своего труда, им приходится работать порой за двоих. Рита (все имена изменены в целях безопасности) трудится в отделении анестезиологии и реанимации одной из белорусских больниц. У нее — одна из наиболее востребованных и оплачиваемых специальностей. Трудится Рита на две ставки, в месяц проводит в больнице больше 300 часов. Для понимания: это как работать по 10 часов каждый день, включая выходные. Только график у медика плавающий, иногда она не выходит из клиники более полутора суток подряд.

В силу специфики работы и ответственности, которую несет Рита, зарплата у нее выше, чем, например, у терапевта в поликлинике. Но вряд ли можно сказать, что она такая уж высокая — чуть более 3 тысяч рублей за две ставки.

— Это ненормально и неприемлемо — получать такую оплату за мою работу. Как и то, что приходится столько работать, чтобы получить нормальную зарплату. Чтобы иметь хорошие деньги, нам приходится брать ночные дежурства, работать в праздники. Ты вечно не дома, ты все время работаешь по ночам. Это сказывается на здоровье. Пока ты молодой, это еще в порядке нормы. Но те, кто постарше, не выдерживают такой график. Если у тебя, например, ночное дежурство, то ты в итоге работаешь сутки и еще день следом. Ведь после ночного дежурства ты просто не успеваешь пойти домой, чтобы хоть несколько часов отдохнуть. В итоге находишься на работе 36 часов подряд.

Врач признается, ее зарплата объективно выше, чем у некоторых ее знакомых из других профессий. Говорит, есть среди них те, кому приходится выживать на доход ниже 1 тысячи рублей. Но она, во-первых, потратила много лет и сил, чтобы получить свою специальность, во-вторых, трудится на две ставки, иначе и сама имела бы доход ниже средней зарплаты по стране.

— Мы действительно всю зарплату тратим на квартиру, на бытовые потребности. Чтобы нам удавалось что-то отложить — такое бывает редко. И при этом больше 300 часов из 720 часов, которые у тебя есть на жизнь в месяц, ты проводишь на работе. Мало кто из близких готов это принимать. Ну, как можно принять то, что человека 15 дней в месяце нет дома? Это неприемлемо, — говорит Рита. — Но врачи живут в таком бешеном графике. Моя семья мне сочувствует. Но я говорю, что пока у меня нет возможности взять меньше работы, потому что некому больше работать. Может, придут новые молодые специалисты, может, будет возможность работать меньше, но тогда, получается, и зарплата будет меньше. Тут надо будет выбирать…

Система здравоохранения может не получить новое поколение врачей

Даже если бы Рита хотела отдать полставки и снизить нагрузку, сделать это она не может просто потому, что передать ее некому: «У нас просто нет врачей».

— Я бы с удовольствием работала на ставку за такую оплату, как озвучили [в Минфине]. И мне не нужны были бы все эти переработки, работа по ночам, профессиональное выгорание, — рассуждает Рита. — Но я не вижу, как можно ситуацию сейчас исправить, тем более учитывая новый закон об ординатуре.

Рита считает, что из-за принятых изменений, которые привязывают врачей надолго к выбранному чиновниками месту работы, есть риск, что система здравоохранения может не получить новое поколение врачей. Молодежь просто будет отказываться идти в профессию.

— Я сочувствую молодому поколению — у них действительно не остается выбора. После университета у тебя шесть лет интернатуры, потом ты поступаешь в резидентуру, там учишься практически до пяти лет и еще пять отрабатываешь. Мне кажется, студенты просто посмотрят на это все и решат, что «нет, медицина это не мое» либо «медицина — это не в этой стране». И тогда у нас смены вообще не будет. Мы будем становиться старше и все также работать на эти две ставки, с одной стороны, чтобы выжить, с другой — потому что некому больше работать.

Хорошая оплата труда изменила бы ситуацию с оттоком кадров из системы здравоохранения, считает Рита. В пример она приводит период пандемии коронавируса, когда медикам стали доплачивать за работу в ковидных отделениях.

— Тогда много коллег осталось, даже если до этого они планировали уехать [из страны]. Ситуация была тяжелая, труд наш тоже был тяжелым. Но зарплата немножко мотивировала, давала понять, что ты не зря это делаешь. Ты помогаешь людям не только на добровольных началах, но тебе за это хорошо платят. Тогда много кто остался, потому что действительно зарплаты выросли. Ты почувствовала себя человеком, потому что понимала, что тебе, наконец, хорошо платят за твой труд. Значит, его ценят, ты нужна. Это было очень приятно, — вспоминает врач. — Сейчас так уже не платят. И большинство моих коллег меньше чем на полторы ставки не работает. А если бы платили хорошо, то работали на ставку.

Повышение заработков и снижение нагрузки, по мнению медика, позволило бы стимулировать часть врачей не уезжать за границу, а молодежь — идти в медицину. Следовательно, это решило бы проблему нехватки кадров, если не полностью, то хотя бы частично.

— Но для этого надо перекроить всю систему, нужны большие, действительно большие средства. Таких вложений в здравоохранение государство явно не планирует, — рассуждает Рита. — Из методов кнута и пряника государство [использует] только метод кнута. Мы с коллегами уже шутим, что, может быть, однажды у нас заберут паспорта. Наверное, это будет самый лучший вариант оставить всех врачей в стране: без паспорта особо никуда не уедешь.

— Я прекрасно понимаю тех коллег, которые уехали. Там им показывают, что их знания, их труд, их умения, их усилия действительно ценятся. Показывают это через зарплату. У нас не показывают никак. Ты работаешь и элементарно не можешь понять, достаточно ли ценен твой труд. А он обесценивается, значит, ты теряешь мотивацию. Поэтому много кто уходит из профессии. А как еще показать человеку, что его труд ценен? Конечно, хорошо заплатить ему за работу.

«Если у тебя нет высокотехнологичных операций и ночных дежурств, то много по оплате не выйдет»

Татьяна трудится терапевтом в поликлинике. В последние месяцы, как видно из ее расчетного листка, она не получала на руки даже среднюю зарплату по стране. Причем с лета оплата стала снижаться, признается она. По поводу заявления чиновников о высоких зарплатах у белорусских врачей она думает так:

— Может, у реаниматологов или хирургов с ночными дежурствами так и выйдет на 1,75 ставки. Но если у тебя нет высокотехнологичных операций и ночных дежурств, то много по оплате не выйдет.

Она объясняет, что такие врачи, как она, получают надбавку за то, что являются участковыми терапевтами. При этом им надо ходить или ездить на вызовы врача на дом.

— Работа — это пять часов приема и около шести вызовов на дом. С учетом обеда восемь с половиной часов работы в день. Но если у тебя участок дальше, то ты работаешь дольше, пока всех объездишь.

Говоря о справедливом уровне оплаты своего труда, Татьяна признается: важно, чтобы врач не думал, как умудриться купить овощи зимой, не говоря уже о возможностях саморазвития и отдыха.

— Работа врача — это слишком большое нервное напряжение и слишком большой уровень ответственности. А оплата… Вот и едут все в Польшу. Там, конечно, тяжело, но есть за что кушать и совершенно другое отношение людей к врачам.

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