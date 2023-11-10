Нацполиция Украины ликвидировала командира роты оккупантов и экипаж российского БПЛА 10.11.2023, 16:43

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Успешную операцию защитники провели в Донецкой области.

Подразделение авиации Национальной полиции Украины ликвидировало командира роты российских оккупантов и экипажа вражеского беспилотника в Донецкой области.

Как сообщается в Telegram Нацполиции Украины, полицейские разведывательной группы БПЛА обнаружили скопление личного состава оккупантов. Было принято решение привлечь ударную группу управления авиации и полиции на воде, чтобы уничтожить врага.

По результатам отработки было подтверждено уничтожение российского командира роты, а еще трое оккупантов получили тяжелые ранения.

Кроме того, в этот же период во взаимодействии с бойцами бригады «Лют» бойцы подразделения авиации «отработали» вражеские системы «Муром-М», в результате чего одна система была полностью уничтожена.

Также полицейские обнаружили взлет вражеского БПЛА с замаскированной позиции. Бойцы отработали и по ней ударным дроном. Как результат, кроме уничтожения личного состава и БПЛА, подтверждено уничтожение мобильного средства радиоэлектронной борьбы врага.

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