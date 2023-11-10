Посольство Италии в Минске раскрыло, как будут распределяться даты на подачу виз в конце года 10.11.2023, 16:52

Кто в приоритете?

Посольство Италии в Минске раскрыло, как будут распределяться слоты на подачу визовых заявлений в ноябре и декабре.

«При распределении слотов на последнюю неделю ноября и первую неделю декабря приоритет будет отдаваться организованным туристическим группам в Италию», — сообщается на сайте визового центра TLS Contact.

Для особых категорий заявителей (бизнес, посещение близких родственников в Италии, гуманитарные цели) ранее установленные процедуры остаются в силе.

Отметим, что в контексте визового процесса термин «слот» используется для обозначения доступного временного окна, когда заявитель может подать документы или назначить визовое собеседование.

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