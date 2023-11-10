Зеленский провел важную Ставку 10.11.2023, 17:01

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Приняты конкретные решения по защите Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Приняты конкретные решения по защите Херсона.

Итоги Ставки:

- обсудили стратегическое видение деоккупации территории Украины, а также конкретные шаги для его воплощения. Были уточнены все планы и расчеты для продолжения активных действий;

- обсужден военный бюджет на следующий год. Украина станет более самодостаточной по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике;

- были выслушаны итоги о текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях, а именно: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Мелитопольском направлениях, а также левобережье Херсонской области.

- выслушан доклад об эвакуации украинцев и граждан cтран-партнеров из Сектора Газа.

- Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки, - заявил Владимир Зеленский.

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