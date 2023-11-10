Турок под свои домом нашел древний подземный город

Турок под свои домом нашел древний подземный город5
- 10.11.2023, 17:26
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Ему более двух тысяч лет.
В Турции, в городе Кайсери местный 57-летний житель Мустафа Халыджиоглу, нашел под собственным домом древний подземный город.
Он имеет несколько уровней, соединенных тоннелями, сообщает Haber Turk (перевод — lenta.ua).
57-летний Мустафа Халиджиоглу живет на улице, где расположено одно из туристических мест Кайсера - дом архитектора османского периода Мимара Синана.
Ранее подземный город, длиной около 200 м, использовали как жилое помещение, затем - как сарай, в результате чего в нем накопилось немало мусора.
Позже над городом построили дома.
- Мы вынесли всю грязь и обнаружили настоящий город на три, а иногда четыре этажа. Стоит полностью его раскопать, - сказал Мустафа Халиджиоглу.
Отмечается, что мужчина обнаружил подземелье 5 лет назад, и все это время занимался его раскопками и очисткой от мусора.
- Мы не знали, что под домом есть подземный город. Мы использовали эти места как кладовые и сеновалы, было жутко ходить здесь без света.
За 5 лет мы очистили город от грязи. Сейчас наша главная цель - сохранить и передать это место будущим поколениям, - добавил Халиджиоглу.