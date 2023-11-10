Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь
- 10.11.2023, 17:47
- 3,124
Что получат ВСУ?
Эстония и Исландия отправили Украине дополнительную партию военной помощи. Также в этом приняла участие и Германия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Эстонии.
«Сила сотрудничества в действии», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военный полевой госпиталь.
Также Киеву будут переданы транспортные средства, которые подарила Германия.