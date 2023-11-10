закрыть
10 ноября 2023, пятница, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь

  • 10.11.2023, 17:47
  • 3,124
Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь

Что получат ВСУ?

Эстония и Исландия отправили Украине дополнительную партию военной помощи. Также в этом приняла участие и Германия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Эстонии.

«Сила сотрудничества в действии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военный полевой госпиталь.

Также Киеву будут переданы транспортные средства, которые подарила Германия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин