Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь 10.11.2023, 17:47

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Что получат ВСУ?

Эстония и Исландия отправили Украине дополнительную партию военной помощи. Также в этом приняла участие и Германия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Эстонии.

«Сила сотрудничества в действии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военный полевой госпиталь.

Также Киеву будут переданы транспортные средства, которые подарила Германия.

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