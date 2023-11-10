Нетаньяху: ЦАХАЛ будет контролировать cектор Газа после завершения войны 10.11.2023, 18:08

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Премьер-министр Израиля встретился с мэрами приграничных городов Газы.

ЦАХАЛ останется контролировать Сектор Газа после окончания войны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

- Силы ЦАХАЛа останутся контролировать полосу, мы не отдадим ее международным силам, - заявил он на встрече с мэрами приграничных городов Газы.

Мэры сказали Нетаньяху, что хотят получить другую реальность в области безопасности после окончания войны, и призвали его не соглашаться на прекращение огня до тех пор, пока не будет убит последний террорист в Газе.

Нетаньяху также пообещал мэрам, что правительство окажет приграничным городам Газы экономическую помощь, чтобы компенсировать ущерб, понесенный во время нападения 7 октября.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа.

27 октября была начата наступательная операция на Сектор Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

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