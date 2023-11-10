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Белорус пытался выехать из Польши на Volvo премиум-класса

  • 10.11.2023, 18:18
  • 3,072
Белорус пытался выехать из Польши на Volvo премиум-класса
Фото: Погранслужба Польши

Но до Беларуси не доехал.

37-летний гражданин Беларуси пытался выехать из Польши в Беларусь на Volvo XC60. Стоимость этого автомобиля премиум-класса оценивается в 180 тысяч злотых. Об инциденте сообщили в Погранслужбе Польши.

Сотрудники пограничной службы проверили автомобиль и обнаружили, что он находится в розыске в Германии. Белоруса задержали, а автомобиль отправили на служебную стоянку.

По делу начато предварительное производство.

Фото: Погранслужба Польши
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