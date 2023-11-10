Нацгвардейцы Украины выбили россиян с позиций на юге
- 10.11.2023, 18:23
- 1,754
Уничтожены транспорт и оккупанты.
Бойцы национальной гвардии Украины продолжают выбивать врага с занятых позиций на южном направлении. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По данным министра, за последние несколько дней была проведена эффективная работа по уничтожению:
- живой силы противника,
- военного транспорта,
- а также выявление и уничтожение позиций войск РФ.
- На видео работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины, - сообщил Клименко.