Нацгвардейцы Украины выбили россиян с позиций на юге 10.11.2023, 18:23

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Уничтожены транспорт и оккупанты.

Бойцы национальной гвардии Украины продолжают выбивать врага с занятых позиций на южном направлении. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По данным министра, за последние несколько дней была проведена эффективная работа по уничтожению:

- живой силы противника,

- военного транспорта,

- а также выявление и уничтожение позиций войск РФ.

- На видео работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины, - сообщил Клименко.

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