Несколько арабских стран введут свой «шенген» 10.11.2023, 18:26

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В том числе ОАЭ, с которой у Беларуси безвиз.

Новая единая туристическая виза стран Персидского залива начнет действовать уже в 2024—2025 годах, пишет Arabian Business (перевод — zerkalo.io). Ввести свой аналог шенгена планируют Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Введение единой туристической визы согласовали министры туризма членов Совета сотрудничества стран Персидского залива. Следующие шаги связаны с обсуждением процедуры внедрения этой визы, сообщил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри.

В следующем месяце эти вопросы станут предметом обсуждения министров внутренних дел стран Совета сотрудничества, а затем будут представлены на утверждение на предстоящем саммите стран Персидского залива.

Ожидается, что после утверждения единая туристическая виза стран Персидского залива вступит в силу в 2024—2025 годах, в зависимости от внутренних правил каждого государства.

Кроме того, Аль Марри отметил, что на следующем этапе планируется создание единого туристического маршрута по странам Персидского залива.

Из шести перечисленных стран, сейчас белорусам не нужна виза только в ОАЭ. Неизвестно, сохранится ли безвиз после введения нового порядка посещения страны.

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