«Узнав, заплакала от страха» 3 10.11.2023, 19:23

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Иллюстративное фото

Честный рассказ мамы тройни.

Ольга всегда мечтала о двойне, а когда на УЗИ ей сообщили, что у них с мужем будет тройня, испугалась. Во-первых, не знала, справится ли с этим ее организм. Во-вторых, боялась оказаться белой вороной: все-таки столько детей сразу — редкость. «Тройня — это же круто», — поддерживал ее супруг Алексей, который был счастлив от этой новости. Сейчас они родители замечательных малышей. Очень разных, хоть и появившихся в один день. О том, каково это — выносить и растить тройню, Ольга рассказала блогу «Люди». Мы перепечатываем этот текст.

Имена собеседников изменены в целях безопасности.

«Цифры в анализе смахивали на то, что там больше чем один ребенок»

В доме тихо. Голос Ольги звучит чуть приглушенно: в соседней комнате спят ее дети. Пока у них дневной сон, у мамы свободно около часа, за который обычно нужно успеть миллион дел. Несмотря на однообразие хлопот, Ольга не похожа на человека, который тонет в рутине. От этого, признается, спасает режим дня. Если вместе с малышами ложиться, вместе просыпаться, есть, гулять — и все это по часам, тогда не так устаешь и чувствуешь себя нормально.

— Сейчас времени на себя практически нет, и с этим нужно смириться. Все-таки у меня не один ребенок, а трое, — говорит молодая мама. — Муж пока постоянно на работе или на стройке, чтобы мы смогли поскорее переехать в свой дом. Если в течение дня мне и можно найти час-два для себя, то только благодаря няне. Пока она играет с карапузами, я могу ненадолго отлучиться, посидеть спокойно, кофе попить.

Ольга с Алексеем вместе уже около десяти лет. О детях мечтали давно, но не получалось. Решились на ЭКО. Замершая беременность и несколько неудачных попыток не отобрали у пары надежду. Женщина «пролечилась вдоль и поперек» — и семья попробовала снова.

— Через две недели после подсадки нужно было сделать ХГЧ — это анализ крови, по которому видно, наступила ли беременность. С утра я его сделала, а через пару часов забрала у врача результаты. Это было не первое мое ЭКО, поэтому в показаниях разбиралась. Когда увидела данные на распечатке, у меня внутри екнуло: цифры смахивали на то, что там больше чем один ребенок, — улыбается Ольга. — Мужу, который ждал меня в машине, сразу об этом не сказала, все-таки это были только догадки, лишь успокоила: «Все хорошо». Мы наконец-то выдохнули.

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Еще через две недели Ольга с Алексеем поехали на УЗИ. Проверяя сердцебиение эмбрионов, медик увидела, что их трое. Третий был крошечным, поэтому будущую маму предупредили: «Он может остановиться в развитии». Но еще через две недели генетики заметили: «крошечка» догнала по размеру двух других. Дальше на протяжении всей беременности они росли одинаково.

— Когда после УЗИ, где нам сообщили о тройне, я села в машину, заплакала от страха. Муж, наоборот, радовался и говорил: «Все будет хорошо». Всю беременность он в это верил и повторял мне, — говорит собеседница. — Женщинам, у которых приживается сразу несколько эмбрионов, медики предлагают редукцию — это когда удаляют один-два зародыша. У нас тоже спросили, Леша ответил: «Если прижились трое, значит, будет трое». С новостью о детях слово «семья» стало для мужа еще крепче. У него появилось больше ответственности и желания что-то делать.

«Думала, вдруг буду какой-то неправильной мамой»

Беременность проходила хорошо. Ольга несколько раз лежала на сохранении, но это было «лишь для подстраховки». Женщина вспоминает, что живот у нее рос не по дням, а по часам. И все же на 28-й неделе будущая мама смогла пойти к друзьям на свадьбу.

— К концу срока малыши весили по два килограмма. На последних неделях было тяжело. Я не спала, казалось, все органы пережаты по самое горло, как говорится. Но все равно даже в это время, находясь на сохранении, я ходила туда-сюда по коридору, — описывает тот период собеседница. — Всю беременность я не носила бандаж, пессарий (медицинское приспособление, которое используется, чтобы снизить риск преждевременных родов. — Прим. ред.) мне тоже не ставили. С животом доходила до 35 недель. Могла бы и дольше, но он пережал мне вену, распухла нога, и врач решила: нужно оперировать.

После операции мама оказалась в реанимации, а малышей забрали в отделение для недоношенных. Впервые они увиделись только через четыре дня. Еще через пять, когда медики убедились, что Ольга в порядке, семье разрешили лежать в одной палате.

— А до этого я приходила в их корпус и минут 15 могла постоять, посмотреть. Они лежали маленькие, худенькие. Два на мужа похожи, а третий стабильно на меня. Может, потому что мне их не сразу отдали, не было осознанности, что это мои дети. Думала, вдруг буду какой-то неправильной мамой, — передает она те свои мысли и вспоминает, что страх прошел, как только они с карапузами оказались вместе. — В первые сутки мне принесли одного ребенка. Видимо, чтобы не было большой нагрузки и я привыкала. Назавтра второго, а через три-четыре дня третьего. Этот малыш оказался немного слабее, его докапывали, давали лекарства. Медики хотели, чтобы ребенок подольше полежал в кювезике. У него небольшие проблемы с сердцем. Возможно, понадобится операция, но, надеюсь, до этого не дойдет.

Две следующие недели мама провела с карапузами в одной палате. Дети в основном «ели и спали», и только когда смесь запаздывала, могли немножко покричать. Ольгу это спокойствие даже пугало. Однажды она позвонила сестре, чтобы уточнить, нормально ли такое поведение. Та успокоила: «Им нужно подрасти и адаптироваться».

— В тот период я уставала лишь от постоянного режима и беготни на пост за бутылочками, на кухню, чтобы самой поесть, в туалет, — перечисляет собеседница. — По ночам они не кричали. Единственное, нужно было вставать каждые три часа, чтобы их кормить. Как одновременно кормить троих? Из пеленки крутила валики, клала наверх бутылочки, чтобы деткам было комфортно, и они ели. А если кто-то в это время засыпал, постучишь по бутылочке или ребенку по носику, чтобы проснулся и кушал дальше.

В больнице семья провела месяц. Почти все это время с детьми мама справлялась сама. Только когда нужно было отвести их к врачу или на анализы, просила медсестру пойти с ними.

«Одного ребенка я держу, второго муж, а третий в люльке, которую супруг пытается ногой качать»

Еще до родов Ольга с Алексеем поняли: вдвоем справиться с тремя малышами будет сложно, поэтому на время решили переехать к родителям. Они на пенсии и готовы были подстраховать дочь и зятя. Еще одна важная помощница семьи — няня: в Беларуси она положена всем двойняшкам и тройняшкам. В первом случае она выручает мам 20 часов в неделю, во втором — в пределах 30. С Ольгой она все дни, кроме выходных.

— Сразу ритм был насыщенный. Кормление каждые три часа, поэтому дни разбивались на трехчасовые промежутки. Кормили их семьей. Я делала смесь, мама давала бутылочку одному малышу, я второму, если приходила свекровь, она занималась третьим, — описывает Ольга тот период. — Еще мой папа помогал. В общем, у нас была полная хата людей. Все их развлекали, разговаривали с ними.

По ночам задача усложнялась. Чтобы хоть немного высыпаться, взрослые дежурили у детей по очереди: спит Ольга, детей кормит ее мама или муж, потом наоборот.

— Помню, еще когда лежали в роддоме, ночью наводила будильник на каждые три часа, чтобы сходить за бутылочками. В какой-то момент так замоталась, что проснулась, пошла на пост, а там никого. Стало страшно: что делать? А потом смотрю на часы и понимаю: я встала раньше нужного. От этого ритма ты просто теряешься во времени, — описывает тревожную ситуацию собеседница. — Сейчас малыши едят ночью всего раз, но я все равно нормально не сплю. Кто-то всплакнет, у кого-то соска выпадет, нужно подойти посмотреть. Это тяжело, но адаптируешься. Наверное, если бы у меня сразу был один ребенок, а потом трое, пришлось бы перестраиваться. А так, как уже есть, все не настолько сложно, чтобы не выдержать.

Еще один непростой момент был в первые месяцы, когда родители возили детей к врачам. Сразу мама с папой делали это вдвоем. Сначала справлялись, но с каждым месяцем малыши становились все активнее и требовали больше внимания.

— Был случай, когда их нужно было отвезти на УЗИ. Мы все вместе зашли в кабинет, они как раскричались — рассказывает Ольга. — Одного ребенка я держу на руках, второго муж, а третий в люльке, которую супруг пытается ногой колыхать. После этого решили, нам нужен кто-то в помощь, и стали делать так: я иду с одним карапузом к одному врачу, муж с другим — к другому, а с третьим остается няня.

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Еще один квест — это прогулки. Тройная коляска, которую семья купила сразу, «напоминала дирижабль». По ровной дороге люльки в два ряда катились «круто», но вот если попадаешь на кочки — беда. Чтобы легче справляться с управлением, мама и няня возили ее вдвоем. Ольга держала за ручку, а помощница шла впереди.

— С каждым месяцем, когда малыши прибавляли в весе, катить этот дирижабль было все сложнее, поэтому мы перешли на две прогулочные коляски. Они легкие, хотя по двойной тоже чувствуешь, что дети растут: уже сразу не на каждый бордюр заедешь, — рассказывает Ольга. — Порой, когда вижу, как идет мама, у которой один ребенок, думаю, как ей хорошо. Даже в том, чтобы выйти на улицу, ей не нужно ни от кого зависеть.

На улице Ольга с тройняшками всегда в центре внимания. Пока дети были совсем маленькие, прохожие смотрели на большую семью с удивлением, изумлением, «а кто-то даже с жалостью». Сейчас, говорит собеседница, «пошла другая реакция». Люди их узнают, улыбаются, кто-то даже здоровается.

«У тебя тройное счастье, и оно редко у кого бывает»

В доме все еще тихо, малыши только просыпаются. Обычно это происходит так: поднялся один карапуз — значит, скоро проснутся и другие. Несмотря на это, когда они были совсем маленькими, концертов в три голоса родителям не устраивали. Сейчас, если встанут не в духе, любят «повиснуть» на маме, требуя внимания. Чтобы их успокоить, Ольга садится на пол и обнимает сразу троих.

— Когда в доме столько детей, по-любому будет весело. С теми же игрушками. Если каждый ребенок сам что-то взял и они разбрелись по комнатам, будут спокойно играть. Но стоит мне раздать им книжки, они выделят одну и скопом налетят на нее. Объясняю, что можно все посмотреть по очереди. Когда совсем крик, приходится забирать, чтобы если не всем, то никому, — улыбается собеседница. — В некоторых моментах стараюсь не заморачиваться. Сейчас они уже знают, где чья пустышка, а до этого путали. Если кто-то взял в рот соску другого, ну и ладно. Стараюсь справляться с ненужной тревожностью, иначе можно свихнуться.

Дел у Ольги хватает. А что с отдыхом? Подруги, говорит она, пока «отвалились». На встречи с ними времени нет, поэтому ее лучшим другом стал муж. В воскресенье у них обязательно семейный день, вместе с малышами они едут в парк или в гости. А еще каждый вечер, когда дети засыпают, муж и родители приглядывают за ними, а Ольга идет гулять. Это помогает отвлечься.

— До рождения детей любила посещать бассейн и фитнес. Сейчас это на паузе. Можно быть пофигистом и оставлять их бабушке, сказав: «Ты посиди, а я пойду попрыгаю», но я так не могу. Когда отдадим их в сад, буду спокойно заниматься своими делами, а пока где-то жертвуешь, — останавливается на сложностях, с которыми сталкивается, многодетная мама.

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— После родов растяжек у меня нет, но и моего пресса, к сожалению, тоже, — улыбается Ольга. — Беременность проходила на гормонах, поэтому после родов во мне застряли шесть лишних килограммов. Муж говорит, ему нравится, а мне, как и любой девушке, нет. Но, чтобы их убрать, пока ничего не делала. Во-первых, не хватает времени, во-вторых, лень. Сейчас хочу взять себя в руки и начать заниматься дома хотя бы по 15−20 минут в день. Не знаю, как получится.

— Некоторые говорят: «Ну какая работа? Пойдут в сад, сразу будут часто болеть», — но посмотрим, — настраивает себя на позитив собеседница. — Мне важно, чтобы чуть что я могла их забрать из группы, посидеть с ними и для этого не нужно было отпрашиваться.

Малыши обо всех этих взрослых хлопотах, как и о своей уникальности, пока не догадываются. Внешне они, кстати, отличаются, по характеру тоже. Кто-то «дразнилка, драчун и в то же время улыбашка». Кто-то — суперактивный, предпочитает прыгать, кричать. А кто-то ранимый, целеустремленный и очень любит, чтобы мама была рядом. И она рядом. А на вопрос, что самое замечательное в том, чтобы растить тройню, Ольга отвечает:

— У тебя тройное счастье, и оно редко у кого бывает. Если бы у нас родился один ребенок, мы бы обязательно пошли за вторым. Но, учитывая первый опыт, непонятно, через какое время у нас бы все получилось, да и получилось ли, поэтому здорово, что их сразу столько. Некоторые семьи боятся и стесняются ЭКО, но мир сейчас такой, что сделать подсадку — это, наверное, как сходить зуб вырвать. Настолько, к сожалению, это распространено. Не надо этого пугаться, ведь какая разница, экошные у вас дети или нет, — это все равно дети.

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