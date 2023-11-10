Бежать давно некуда 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

10.11.2023, 19:12

6,592

Маски сброшены.

Что делать, если вы узурпировали власть, проворовались, расставили своих родственников на самые важные государственные посты, но не удержались и вас снесла революция?

Вас ищут бывшие подданные, новая власть и даже Интерпол? Ситуация кажется безвыходной.

Выход есть, если ваши друзья по клубу диктаторов-коррупционеров могут протянуть руку помощи. Естественно, не безвозмездно.

Альянс расследователей Беларуси подробно рассказывает, как после очередной революции в Кыргызстане сбежал свергнутый коррупционер Курманбек Бакиев.

За сколько его и огромное семейство приютил синепалый товарищ. И как Курманбек Бакиев смог избежать задержания по линии Интерпол. Это у своих граждан синепалый отнимает паспорта, друзьям он выдает их пачками. На разные фамилии и даже разные личности.

Клану Бакиевых, которые в Беларуси стали Салиевыми и Петровыми, каждый паспорт обошелся в несколько миллионов долларов. С новыми паспортами члены клана спокойно разъезжают по миру, ведут бизнес. Синепалый действительно разработал настоящую программу защиты беглых диктаторов.

Однако благодаря работе журналистов Альянса и Киберпартизан маски сброшены. Новые личности вряд ли будут надежной защитой далее. Остается смена пола.

Сам синепалый прекрасно понимает, что бежать давно некуда, поэтому так и вцепился. В некую бескорыстную заботу о стране верят разве что напрочь отмороженные ябатьки. Он сражается исключительно на награбленное и собственное выживание.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».