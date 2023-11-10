Стратегия выхода Леонид Невзлин

10.11.2023, 19:29

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Леонид Невзлин

Террористы могут быть только разбиты.

Война в Израиле, которая началась со страшного нападения ХАМАСа 7 октября, имеет несколько неочевидных параллелей с войной в Украине. Не с полномасштабным вторжением российских войск, а тем, что ему предшествовало.

Дело в том, что Израиль имел своеобразный «Минск-2», который Израиль реализовал путем так называемого «плана одностороннего разграничения».

Сосуществование Израиля и сектора Газа под властью ХАМАСа, в котором уже 20 лет нет израильского присутствия, до боли напоминало сосуществование Украины с террористами «ДНР-ЛНР» с 2015 по 2022 год.

Война низкой интенсивности, периодические бои, террористическая «прокси-армия», которую поддерживает и вооружает вражеское государство. И попытки умиротворения под бдительным оком международного сообщества.

Еще в начале 2000-х премьер-министром Ариэлем Шароном, героем прошлых войн Израиля, был инициирован тот же «план одностороннего разграничения». Он решил, что из Газы нужно полностью уйти и таким образом защитить граждан от проникновения террористов вглубь страны.

В 2005 году ЦАХАЛ покинул сектор, и еврейские поселения там были ликвидированы. Было построено высокотехнологичное заграждение, установлены посты, солдаты несли круглосуточное дежурство на этом фронте.

И буквально через несколько лет власть в секторе захватили радикальные фундаменталисты ХАМАСа. При этом дошло до прямых столкновений с более умеренной палестинской организацией ФАТХ, которая контролирует Палестинскую национальную администрацию (ПНА) на территориях Западного берега. Фактически, чиновники ПНА были либо убиты, либо изгнаны из Газы, а ХАМАС сформировал свою систему управления сектором. При поддержке Ирана.

Это немного напоминает периодические столкновения, зачистки и ротации между главарями «ДНР-ЛНР» при содействии россиян. Да и вообще, методы работы мафиозных режимов Москвы и Тегерана очень похожи по своей сути. ХАМАС или ливанская «Хезболла» — это более идеологизированный и удачливый «Вагнер».

Но вернемся к Святой Земле. После ликвидации израильского присутствия, правительство в Иерусалиме поставляло в Газу воду, свет, топливо. Выдавало десятки тысяч разрешений на работу в Израиле, что позволяло финансово поддерживать жителей сектора, выбравших себе террористическую власть. Здесь стоит отметить, что террористы ХАМАСа не являются полнейшими узурпаторами, а широко поддерживаются местным населением.

7 октября стало очевидно, что этот план не сработал. Попытка умиротворения террористов, которым режим иранских аятолл щедро поставлял оружие и деньги, провалилась.

Более того, командиры ХАМАСа, которых вели их кураторы в Тегеране, годами разрабатывали план удара и ждали удобного часа. Этот час пробил тогда, когда Израиль был погружен в многолетний политический кризис.

Израильское общество переживает раскол, который хорошо известен украинцам. Действия одного человека, стремящегося всеми силами удержаться у власти (Биньямина Нетаньяху и его политических союзников), взбудоражили общество. Начались массовые акции протеста, к которым стали присоединяться резервисты ЦАХАЛа.

Власть, оппозиция и общество были настолько погружены во внутреннее противостояние и настолько уверовали в передовые военные технологии, что напрочь забыли о том, где мы все живем. И кто живет на наших границах. Чем-то напоминает Украину в 2000-х годах.

Это важная деталь, но не она является первопричиной нападения.

Главное здесь то, что с террористами невозможно договориться, оставив им территорию и власть на ней. А любой забор, даже пусть бы он весь был увешан камерами и датчиками, не убережет от головорезов, которые хотят лишь убивать.

Соглашения и уступки, как «минские» или «разграничение в Газе», рассматриваются террористами и диктаторскими режимами вроде иранского или российского, исключительно как рычаг влияния и временная мера для подготовки следующей атаки.

Террористы могут быть только разбиты. К большому сожалению, это стоит жизней тех, кто на светлой стороне. Но замораживание конфликта — это ужас без конца. Жить на войне неприятно. Но оказаться в Буче или кибуце Беэри, когда туда врываются убийцы, – гораздо хуже.

Нет сомнений, если Израиль остановит наземную операцию и оставит Газу, не уничтожив боевиков ХАМАСа и их инфраструктуру, через несколько лет будет новая война.

Сейчас израильская и мировая пресса задаются вопросом о стратегии выхода из войны. Что делать с сектором Газа, продолжать ли операцию, если да, то как. Израиль, который цивилизованный мир поддерживает безоговорочно лишь тогда, когда убивают евреев, находится под серьезным давлением союзников, которые требуют сдержать военную активность.

Думаю, это очень знакомое украинским гражданам явление. Запрет применения западных вооружений на территории России, ограничения в операциях. Киев и Иерусалим в этом смысле могут понять друг друга как никто другой. Такие же вопросы о «стратегии выхода», уверен, слышит и украинская власть.

Всеобъемлющий ответ на них есть только один.

Пока существуют мафиозные режимы, которые имеют технологический и военный потенциал, а также финансовый ресурс, ни о каком устойчивом мире можно и не мечтать. По крайней мере, пока они не потерпят военное поражение.

Как и противопоказано чувствовать себя в безопасности, имея под боком ХАМАС или «ДНР», а у границ – иранскую или российскую армии.

Израиль после своих войн двадцатого века достиг относительно прочного мира с Египтом и Иорданией. Что касается Египта, даже ценой территориальных уступок, выйдя с Синайского полуострова. Вот только на тот момент режимы Египта и Иордании были уже сравнительно адекватными. Было о чем и с кем договариваться. И привели их в чувство несколько поражений на поле боя.

Успех любых переговоров зависит от адекватности контрагента. Соглашения с террористами — это иллюзия мира. У них всегда нож за спиной. И Израилю, и Украине для достижения устойчивого мира необходима военная победа.

Леонид Невзлин, «Украинская правда»

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