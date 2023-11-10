По кличке «Окурок» 3 10.11.2023, 19:50

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ЯН ВАЛЕТАЎ

Путин и его приспешники – это результат, а не причина.

Когда я представляю себе скольким людям и семьям принесло несчастье сидящее в Кремле ничтожество, мне становится не по себе.

Я выношу за скобки граждан его страны (уж простите меня немногочисленные российские друзья, которые все еще у меня остались, но тут ваше место с краю) и представляю себе миллионы своих соотечественников, которые жили обычной, нормальной, человеческой жизнью до тех пор, пока ограниченный, злобный, крайне неумный и малообразованный человечек, вынесенный на вершины российской власти мутной волной 90-х, не бросил миллионы своих вооруженных граждан «освободить» соседей от семейного счастья, радости, благополучия, возможности рожать детей, обнимать близких, видеть внуков, ходить в гости, выпивать с друзьями, копаться в огороде по субботам, черт побери!

Теперь часть этих людей мертва, часть обездолена, между мужьями и женами в лучшем случае тысячи километров, а в худшем – 2 метра земли. Дети не видят родителей, бабушки и дедушки – внуков. Разрушены города, плодородные поля засеяны железом, в заброшенных огородах стоят растяжки и валяются трупы.

Миллионы людей злая воля кремлевского карлика вырвала из нормальной жизни, из семейного быта, из банального человеческого существования, в котором есть место для всего – и для радости, и для слез – кроме бессмысленной войны и смерти.

Миллионы.

Женщины, дети, старики. Воины, бросившие мирную жизнь, что бы защитить страну и близких от кремлевского «освобождения».

Сотни тысяч погибших и искалеченных. Миллионы оказавшихся на чужбине. Миллионы перемещенных лиц внутри страны.

Разрушенные заводы, фабрики, города, села.

Для полной картины не хватает только лагерей смерти, но я почему-то уверен, что мы и это еще увидим в кремлевском варианте. Российской нацизм, антисемитизм, российская агрессия, беспринципность, лживость и жестокость – это то, что проросло из отсутствия демократии, из института преемничества, из превращения народа в покорное, аплодируещее стадо.

Путин и его приспешники – это результат, а не причина. Причина в утере человеческих ориентиров миллионами россиян, в том, что их это устраивало. А те, кого это не устраивало, было превращены в маргиналов.

Но в истории за редким не останется тех, кого российская власть растоптала или превратила в гумус для диктатуры.

В истории на 100% останется низкорослое ничтожество с рыбьими глазами, искалечившее мир обычных людей бессмысленной войной, разрушениями и кровью. Он уже вписал себя в скрижали и останется в них навечно, вот только контекст записи далек от того, что он себе представлял.

Впрочем, что можно было ожидать от человечка с кличкой «Окурок»? Только того, что он вырастет до полноценного Ху..ла.

Ян Валетов, «Фейсбук»

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