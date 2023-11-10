На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета 10.11.2023, 20:15

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Один перехвачен, а два потерпели катастрофу.

Силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, которые проникли на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Израильские военные отметили, что инцидент произошел недавно, однако дата не уточняется.

Два из трех самолетов, нарушивших воздушное пространство Израиля, рухнули на севере страны.

«Недавно три самолета проникли на территорию Израиля из Ливана. Один был перехвачен группой ПВО ЦАХАЛ, а два других упали в районе на севере», — указывается в заявлении.

Также в пресс-службе израильской Армии обороны добавили, что «мероприятие завершено», и обстоятельства происшествия изучаются.

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