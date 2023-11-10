В Мозыре за долги продали теплоходы 10.11.2023, 20:23

За право покупки развернулась нешуточная борьба.

9 ноября на электронной торговле площадке РУПОУ «БелЮрОбеспечение» прошли торги за право покупки двух буксировочных теплоходов, ранее принадлежавших РТУП «Белорусское речное пароходство». Продажу судов, пришвартованных в Мозыре, осуществляло управление принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома, пишет «Флагшток».

За право покупки проржавевших судов, произведенных в 80-х годах ХХ века развернулась нешуточная борьба. По каждому лоту было сделано по 30 ставок. В итоге буксир БТ-0694, который не имеет судового двигателя, был продан за 26,5 тыс. BYN (8 тыс. USD), а буксир БТ-0686, оснащенный двигателем, — за 29,2 тыс. BYN (8,8 тыс. USD).

В январе 2023 года буксиры пытались продать соответственно за 38,1 и 43,6 тысяч BYN, однако желающих не нашлось. Учитывая, что цена судового двигателя превышает стоимость приобретенных теплоходов, можно предположить, что в итоге они были куплены не для эксплуатации.

«Белорусскому речному пароходству» в 2023 году исполнилось 92 года. В 1991 году объем речных перевозок грузов достигал 18,5 млн тонн. После распада Советского Союза объем перевозок резко сократился. В 2022 году новым ударом по пароходству стало российское вторжение в Украину. Предприятие утратило возможность прохода судов из бассейна Припяти в Днепр, Сож и Березину через украинскую территорию. Таким образом, новый собственник даже при наличии желания не сможет перевезти теплоходы ни в один областной центр Беларуси за исключением Бреста.

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