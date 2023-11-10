Искупление Пескова 4 10.11.2023, 20:28

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Готов ли пресс-секретарь Путина пригласить помилованного убийцу в свою семью?

Сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал помилование Путиным за участие в спецоперации осужденного за жестокое убийство Владислава Канюса.

Мысль Пескова свелась к тому, что убийца Канюс «искупил кровью преступление на поле боя».

Но здесь есть вопрос.

«Искупил» перед кем? Перед Путиным и Песковым? Он перед ними не был виноват. Их родственников он не убивал. Тогда, быть может, «искупил вину» перед родственниками убитой Канюсом студентки Веры Пехтелевой, за которое получил 17 лет? Нет. Потому что мать убитой назвала устроенное Путиным помилование кощунством и надругательством над их семьей.

Другой вопрос. Сколько таких помилованных Путиным за тяжкие преступления из-за их участия в спецоперации? Если рассказываете об одном, раскрывайте полные цифры.

Наконец, о последствиях «искупления» и в связи со статистикой «помилованных» Путиным. Сколько людей, совершивших тяжкие преступления, оказались сейчас на свободе по помилованиям Путина? Как в этой связи оценивает Путин угрозы обществу? Какие меры принимаются, чтобы убийца Канюс и, возможно, другие такие же, как он, не совершили новых преступлений?

Их нахождение в обществе безопасно? Тогда пусть Путин и Песков пригласят их пожить к себе в семьи. Если «искупление» состоялось.

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