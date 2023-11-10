Синоптики обещают белорусам снег

Синоптики обещают белорусам снег1
- 10.11.2023, 20:37
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Какая погода будет в рабочую субботу и выходное воскресенье.
В эти выходные температура будет опускаться все ниже и ниже, сообщили в Белгидромет Минприроды.
Ночью в субботу, 11 ноября, на большей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. А вот утром и днем ожидается перемещение атмосферных фронтов с юга Европы. Ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, по востоку местами порывистый. Температура воздуха ночью составит +1…7°С, а максимальная днем — всего +5…10°С.
В воскресенье, 12 ноября, Беларусь окажется под влиянием южного циклона, смещающегося со стороны Украины на восточные районы Беларуси. На большей части территории пройдут дожди, днем в северо-восточных районах возможен мокрый снег. Утром и днем по юго-востоку страны местами ожидаются сильные осадки. Температура воздуха ночью +1…7°С, а максимальная днем — +3… 9 °C.