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Главком ВСУ Залужный раскрыл катастрофические потери россиян под Адвеедвкой

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  • 10.11.2023, 20:48
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Главком ВСУ Залужный раскрыл катастрофические потери россиян под Адвеедвкой
Валерий Залужный

Цифры впечатляют.

За месяц активных штурмов Авдеевки в Донецкой области страна-агрессор РФ потеряла около 10 тысяч военных, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу, 10 ноября.

Как отметил Залужный, за это время украинские военные уничтожили под Авдеевкой более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.

«Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону», — написал Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил защитников, которые защищают Авдеевку.

«Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная память и почет», — написал Залужный.

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