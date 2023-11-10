Российские корабли в Крыму пошли ко дну 7 10.11.2023, 20:58

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И «Акула», и «Серна».

Российские десантные корабли в Крыму, о поражении которых отчиталась украинская разведка, «пошли ко дну», заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В результате доразведки в районе Узкой бухты 10 ноября выяснилось, что малые десантные корабли Черноморского флота РФ были уничтожены.

В ведомстве заявили, что украинские надводные дроны поразили корабль проекта 1176 «Акула», а также корабль проекта 11770 «Серна».

«В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: „Акула“ — сразу, „Серна“ — еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула», — заявили в ГУР.

Десантные корабли, согласно предыдущему сообщению украинской разведки, были атакованы в ночь на 10 ноября. В ГУР заявили, что на них находился экипаж и была загружена бронированная техника, в том числе БТР-82.

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