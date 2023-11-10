Financial Times рассказала, о чем будут говорить Си Цзиньпин и Байден 1 10.11.2023, 21:10

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Встреча состоится 15 ноября.

15 ноября президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско. Стороны намерены обсудить восстановление каналов связи между Вооруженными силами обеих стран и еще несколько важных вопросов.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники, стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности по таким вопросам, как военная активность Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.

Основной темой переговоров станет перспектива восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере», – отметил один из должностных лиц США.

Отдельно лидеры обсудят ситуацию вокруг Тайваня. Как пишет издание, Байден выразит Си беспокойство «опасной» и «провокационной» военной активностью Китая вокруг острова.

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